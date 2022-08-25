"Дніпро-1" розгромно програв другий матч АЕКу та вилетів до Ліги конференцій

У четвер, 25 серпня, дніпровський "Дніпро-1" зазнав поразки від кіпрського АЕКа з міста Ларнака в поєдинку-відповіді раунду плейоф відбору Ліги Європи сезону-2022/23.

Зустріч на стадіоні "АЕК Арена" в Ларнаці завершилася з рахунком 3:0 на користь представника Кіпру.

Ще в першому таймі господарі двічі вразили ворота українського клубу. На 21-й хвилині АЕК повів у рахунку завдяки голу Адама Дюрчо, а перед перервою Рафа Лопеш подвоїв перевагу своєї команди.

На 78-й хвилині Нікос Енглезу довів справу до розгрому, забивши третій м'яч у ворота дніпровського колективу.

Перший матч, який відбувся 18 серпня у Словаччині та номінально був домашнім для дніпрян, завершився поразкою українського клубу з рахунком 1:2. Таким чином, за сумою двох поєдинків кіпріоти виявилися сильнішими за підопічних Олександра Кучера з рахунком 5:1 .

АЕК як переможець цієї дуелі вийшов до групового етапу Ліги Європи. Своєю чергою, "Дніпро-1" продовжить єврокубковий сезон у групі Ліги конференцій.

Додамо, що раніше вже припинили свій шлях у єврокубках полтавська "Ворскла" та луганська "Зоря". Вони вилетіли в кваліфікації Ліги конференцій.

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