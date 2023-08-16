Дніпро-1 – Славія: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги Європи

Дивіться у прямому ефірі поєдинок-відповідь 3-го раунду відбору Ліги Європи між дніпрянами і чеським клубом.

У четвер, 17 серпня, "Дніпро-1" зіграє з празькою "Славією" в матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2023/24.

Через повномасштабне військове вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для дніпрян поєдинок відбудеться у словацькому місті Кошице. Початок гри – о 21:00 за київським часом.

У першому матчі "Дніпро-1" у Празі розгромно програв "Славії" з рахунком 3:0 .

Переможець цього протистояння в раунді плейоф відбору Ліги Європи поміряється силами з ще одним українським клубом – луганською "Зорею".

Той, хто програє в дуелі "Славія" – "Дніпро-1", в плейоф кваліфікації Ліги конференцій позмагається за вихід до групового етапу з переможцем пари "Лех" (Польща) – "Спартак" Трнава (Словаччина). Перший мач польський клуб вдома виграв з рахунком 2:1.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Дніпро-1" – "Славія" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ і телеканалі УНІАН.

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