Дніпро-1 – Спартак Трнава: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь відбору Ліги конференцій

У першому поєдинку дніпряни змогли в меншості уникнути поразки та зберегли непогані шанси на вихід до групового етапу.

У четвер, 31 серпня, "Дніпро-1" зіграє проти словацького клубу "Спартак" Трнава в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2023/24.

Через повномасштабну війну, яку російські окупанти ведуть поти України, номінально домашній для дніпрян поєдинок відбудеться у словацькому місті Кошице. Початок – о 21:00 за київським часом.

У першому поєдинку зі "Спартаком" дніпровський клуб у меншості врятувався від поразки (1:1). Після двох вилучень українській команді довелося завершувати зустріч удев'ятьох.

Переможець двоматчевої дуелі вийде до групового етапу Ліги конференцій. Команда, яка програє, вилетить з єврокубків.

Де дивитися матч Дніпро-1 – Спартак Трнава

На території України поєдинок-відповідь плейоф відбору Ліги конференцій між "Дніпром-1" і трнавським "Спартаком" у прямому ефірі покажуть телеканал УНІАН та Youtube-канал FootballHub.

Крім того, гру можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

На нашому сайті також буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Дніпро-1" – "Спартак" Трнава.

Прогнози букмекерів на матч Дніпро-1 – Спартак Трнава

Незначним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають словацький клуб. На перемогу "Спартака" приймаються ставки з коефіцієнтом 2,43. Нічия – 3,40. Виграш дніпрян – 3,10.

Також дещо вище оцінюються шанси словацької команди на прохід до наступної стадії турніру – 1,71. Вихід "Дніпра-1" до групового етапу Ліги конференцій – 2,10.

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