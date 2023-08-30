Дніпро-1 – Спартак Трнава: онлайн-відеотрансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій

Дивіться вирішальний поєдинок дніпрян проти словацького клубу за вихід до групового етапу Ліги конференцій.

У четвер, 31 серпня, "Дніпро-1" зіграє проти словацького клубу "Спартак" Трнава в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2023/24.

Через повномасштабну війну, яку російські окупанти ведуть проти України, номінально домашній для дніпрян поєдинок відбудеться у словацькому місті Кошице. Початок – о 21:00 за київським часом.

У першому поєдинку зі "Спартаком" дніпровський клуб у меншості врятувався від поразки (1:1). Після двох вилучень українській команді довелося завершувати зустріч удев'ятьох.

Переможець двоматчевої дуелі вийде до групового етапу Ліги конференцій. Команда, яка програє, вилетить з єврокубків.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Дніпро-1" – "Спартак" Трнава з Youtube-каналу FootballHub.

Поєдинок також можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ і телеканалі УНІАН.

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