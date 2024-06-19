"Дніпро-1" та "Полісся" отримали суперників у другому відбірковому раунді Ліги конференцій

Матчі відбудуться 25 липня та 1 серпня.

"Дніпро-1" та "Полісся" дізналися суперників у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.

За підсумками жеребкування дніпряни зіграють проти угорської "Академії Пушкаш", а житомирці позмагаються зі словенською "Олімпією".

Матчі другого раунду відбіркового раунду Ліги конференцій відбудуться 25 липня та 1 серпня.

Переможці протистоянь вийдуть до третьго кваліфай-раунду Ліги конференцій. Команди, які програють, вилетять з єврокубків.

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" дізналося суперника у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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