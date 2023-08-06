"Дніпро-1" у більшості вирвав перемогу над дебютантом у своєму стартовому матчі сезону УПЛ

"Дніпро-1" обіграв "Полісся" в матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Авангард" в Ужгороді завершився з рахунком 2:1 .

На 20-й хвилині житомирський клуб залишився в меншості – захисник Богдан Кушніренко стрибнув у ноги Домінго Бланко перед власним штрафним майданчиком, за що отримав від арбітра пряму червону картку.

Підопічні Олександра Кучера скористалися чисельною перевагою на 63-й хвилині – Олександр Піхальонок низом пробив у ближній кут після прострілу Бланко, який для партнера зупинив Валентин Рубчинський.

На 86-й хвилині "Полісся" зуміло відігратися. Денис Янаков ударом зі штрафного влучив у руку Ігорю Когуту, який стояв у стінці. Арбітр призначив пенальті, який Янаков реалізував пострілом по центру воріт.

Однак у компенсований час дніпряни все ж вирвали перемогу. На 90+1-й хвилині Руслан Бабенко прийняв передачу від Володимира Адамюка і з дальньої відстані сильно послав м'яч у ближній кут.

Для "Дніпра-1" це був перший матч у новому сезоні УПЛ, адже поєдинок стартового туру з "Ворсклою" було перенесено на невизначений термін через участь обох клубів у єврокубках.

"Полісся" провело свій другий в історії матч в елітному дивізіоні чемпіонату України. Тиждень тому житомирський клуб дебютував в УПЛ впевненою перемогою над "Вересом" (0:2).

У третьому турі "Дніпро-1" 13 серпня зустрінеться з "Минаєм", а "Полісся" днем раніше прийматиме "Рух".

Нагадаємо, 6 серпня форвард збірної України Артем Довбик офіційно перейшов з "Дніпра-1" до іспанської "Жирони".

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