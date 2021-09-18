"Дніпро-1" у більшості зупинив переможну ходу "Вереса" та піднявся в зону єврокубків (відео)

"Дніпро-1" у більшості зупинив переможну ходу "Вереса" та піднявся в зону єврокубків (відео)

Команда Ігора Йовічевича взяла три очки в домашній зустрічі.

"Дніпро-1" обіграв рівненський "Верес" у матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на "Дніпро-Арені" завершився мінімальною перемогою господарів - 1:0.

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У першому таймі команди обійшлися бе забитих м'ячів, залишивши все найцікавіше на другу половину зустрічі. На 75-й хвилині пряму червону картку отримав форвард "Вереса" Михайло Сергійчук.

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Дніпро-1 - Верес – 0:0. Сергійчук отримав червону картку на 75 хвилині

Дніпряни, опинившись у більшості, одразу це використали. На 78-й хвилині Маріо Чуже розстріляв порожні ворота після чудового рейду Невена Джурасека. У підсумку цей гол приніс господарям перемогу.

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Дніпро-1 - Верес - 1:0. Відео голу Чуже (78`)

"Дніпро-1" (16 очок) піднявся на четверте місце турнірної таблиці, фініш на якому дозволяє потрапити в єврокубки на наступний сезон. "Верес" (11 очок) посідає восьму позицію, у рівненського клубу перервалася виграшна серія з трьох поєдинків УПЛ.

У 9-му турі дніпряни 26 вересня вдома приймуть "Зорю", а рівняни днем раніше вирушать в гості до "Шахтаря".

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