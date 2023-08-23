"Дніпро-1" у меншості врятувався від поразки в першому матчі плейоф відбору Ліги конференцій (відео)

"Дніпро-1" розійшовся нічиєю зі словацьким клубом "Спартак" Трнава в першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2023/24. Поєдинок на стадіоні "Антона Малатинського" у Трнаві завершився з рахунком 1:1 .

Уже на 5-й хвилині зустрічі дніпряни залишилися в меншості – Едуард Сарапій отримав пряму червону картку за фол останньої надії після того, як біля штрафного майданчика схопив за футболку Марко Джурічина.

Словацький клуб скористався чисельною перевагою на початку другого тайму. На 55-й хвилині Келвін Офорі з рикошетом від гравця "Дніпра-1" відправив м'яч під поперечину.

На 67-й хвилині віцечемпіон України зумів зрівняти рахунок. Пенальті заробив Олексій Гуцуляк, а Олександр Піхальонок точно пробив з 11-метрової позначки.

Наприкінці гри у складі "Дніпра-1" відбулося ще одне вилучення. За хвилину до кінця основного часу Ігор Когут у підкаті сфолив проти суперника та отримав другу жовту картку.

Тож у компенсований час дніпрянам довелося удев'ятьох терпіти та відбиватися, аби втримати нічию. Із цим завданням українська команда впоралася.

Огляд матчу

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 31 серпня, у словацькому місті Кошице. Саме тут "Дніпро-1" грає свої номінально домашні єврокубкові поєдинки через повномасштабну війну, яку російські окупанти ведуть поти України.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до групового етапу Ліги конференцій. Команда, яка програє, попрощається з єврокубками.

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