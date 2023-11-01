"Дніпро-1" у перенесеному матчі розібрався з "Рухом" і піднявся до топ-3 УПЛ

"Дніпро-1" обіграв "Рух" у перенесеному поєдинку 5-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Зустріч на "Арені Львів" завершилася з рахунком 0:2 .

Обидва голи дніпряни забили в першому таймі. На 16-й хвилині матчу рахунок відкрив Олександр Філіппов, а ще через десять хвилин Філіппов віддав результативну передачу на Олександра Піхальонка.

Ця перемогла дозволила підопічним Юрія Максимова з 24 очками вийти на третє місце в УПЛ. "Дніпро-1" на три бали відірвався від "Шахтаря", який має два матчі в запасі. Лідирують у чемпіонаті "Кривбас" (26 очок) і "Полісся" (25 пунктів). "Рух" з 20 балами посідає п'яту позицію.

Наступний матч дніпровський колектив проведе 6 листопада з "Олександрією" в рамках 13-го туру УПЛ. Львів'яни того ж дня зіграють проти "Оболоні".

Читайте також:

"Чорноморець" розтоптав "Зорю" та вийшов до півфіналу Кубка України

Динамо – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч УПЛ

"Жирона" з асистом Довбика на останніх секундах видряпала путівку до наступного раунду Кубка Іспанії (відео)