"Дніпро-1" у перенесеному матчі здолав "Ворсклу" та наздогнав "Шахтар" у таблиці УПЛ

"Дніпро-1" обіграв "Ворсклу" в перенесеному матчі першого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24. Поєдинок у Полтаві закінчився з рахунком 2:3 .

Уже на 5-й хвилині зустрічі дніпрян вивів уперед Олександр Філіппов. Господарі поля відповіли на 40-й хвилині зусиллями Руслана Степанюка.

Однак ще до перерви дніпровський клуб зумів знову повести в рахунку – на 42-й хвилині забив Олексій Гуцуляк.

На старті другого тайму підопічні Юрія Максимова збільшили свою перевагу – на 53-й хвилині Гуцуляк оформив дубль.

У компенсований час Степанюк забив другий гол "Ворскли", реалізувавши пенальті, проте врятуватися від поразки полтавці вже не змогли.

Таким чином, дніпряни здобули п'яту перемогу поспіль у вітчизняній першості. "Дніпро-1" (21 бал) вийшов на четверте місце в УПЛ, наздогнавши за набраними очками "Шахтар". Попереду йдуть лише "Кривбас" (23) і "Полісся" (22), які зіграли на один матч більше.

"Ворскла" (13 очок) залишилася на дев'ятій позиції у турнірній таблиці чемпіонату України.

У 12-му турі УПЛ дніпряни 28 жовтня на виїзді зіграють із "Кривбасом", а команда Віктора Скрипника днем пізніше прийме "Металіст 1925".

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