"Дніпро-1" у вольовому стилі розібрався з "Чорноморцем" та подовжив переможню серію в УПЛ (відео голів)

"Дніпро-1" у вольовому стилі розібрався з "Чорноморцем" та подовжив переможню серію в УПЛ (відео голів)

Команда Ігоря Йовічевича повернулася на третє місце турнірної таблиці.

"Дніпро-1" у рамках заключного поєдинку 17-го туру української Прем'єр-ліги переміг удома одеський "Чорноморець" із рахунком 3:1 .

Зазначимо, що першими у цій грі забили гості, сталося це вже на 12 хвилині - Євген Ісаєнко головою замкнув подачу з лівого флангу від Дениса Кузика.

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Дніпро-1 – Чорноморець – 0:1. Відео гола Ісаєнко (12`)

Утім, не встигли футболісти "моряків" як слід зрадіти, коли на 19 хвилині "Дніпро-1 відновив паритет - Олександр Піхальонок пробив між ніг лівому захиснику в ближній кут.

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Дніпро-1 – Чорноморець – 1:1. Відео гола Піхальонка (19`)

Загалом, якщо брати до уваги всі 90 хвилин, то тут за моментами активніше були господарі. Що стосується володіння м'ячем, то тут вже перевага була на боці "Чорноморця". У перші 45 хвилин "Дніпро-1" втратив ще декілька можливостей, аби піти на перерву, ведучи в рахунку.

У другому таймі довелося чекати на забитий м'яч до 64 хвилині , коли Артем Довбик вдало реалізував пенальті, який заробив Невен Джурасек.

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Дніпро-1 – Чорноморець – 2:1. Відео пенальті Довбика (64`)

На 71 хвилині господарі втретє відзначилися в сітці воріт опонента - Даніїл Ігнатенко у центрі штрафного замкнув простріл Довбика з лівого флангу, але він до цього потрапив у положення поза грою. Утім, після допомоги від VAR, головний арбітр все ж вказав на центр поля.

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Дніпро-1 – Чорноморець – 3:1. Відео голу Ігнатенко (71`)

Як наслідок, "Дніпро-1" здобув п'яту поспіль перемогу у внутрішній першості та повернув собі третє місце в турнірній таблиці. Тепер в активі дніпрян 37 очок. Що стосується "Чорноморця", то вони залишилися з 11 балами на 13 сходинці.