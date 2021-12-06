"Дніпро-1" у вольовому стилі розібрався з "Чорноморцем" та подовжив переможню серію в УПЛ (відео голів)

Команда Ігоря Йовічевича повернулася на третє місце турнірної таблиці.
"Дніпро-1" у рамках заключного поєдинку 17-го туру української Прем'єр-ліги переміг удома одеський "Чорноморець" із рахунком 3:1.
Зазначимо, що першими у цій грі забили гості, сталося це вже на 12 хвилині - Євген Ісаєнко головою замкнув подачу з лівого флангу від Дениса Кузика.
Утім, не встигли футболісти "моряків" як слід зрадіти, коли на 19 хвилині "Дніпро-1 відновив паритет - Олександр Піхальонок пробив між ніг лівому захиснику в ближній кут.
Загалом, якщо брати до уваги всі 90 хвилин, то тут за моментами активніше були господарі. Що стосується володіння м'ячем, то тут вже перевага була на боці "Чорноморця". У перші 45 хвилин "Дніпро-1" втратив ще декілька можливостей, аби піти на перерву, ведучи в рахунку.
У другому таймі довелося чекати на забитий м'яч до 64 хвилині, коли Артем Довбик вдало реалізував пенальті, який заробив Невен Джурасек.
На 71 хвилині господарі втретє відзначилися в сітці воріт опонента - Даніїл Ігнатенко у центрі штрафного замкнув простріл Довбика з лівого флангу, але він до цього потрапив у положення поза грою. Утім, після допомоги від VAR, головний арбітр все ж вказав на центр поля.
Як наслідок, "Дніпро-1" здобув п'яту поспіль перемогу у внутрішній першості та повернув собі третє місце в турнірній таблиці. Тепер в активі дніпрян 37 очок. Що стосується "Чорноморця", то вони залишилися з 11 балами на 13 сходинці.
- У наступному турі "Дніпро-1" завітає в гості до "Маріуполя" (10 грудня);
- "Чорноморець" у 18 турі прийме харківський "Металіст 1925" (12 грудня).