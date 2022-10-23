"Дніпро-1" в кінцівці дотиснув "Металіст" і одноосібно очолив УПЛ, "Зоря" обіграла "Верес"

Цього сезону команда Олександра Кучера ще не програвала у внутрішній першості.

У неділю, 23 жовтня, відбулася низка матчів 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

"Дніпро-1" здолав харківський "Металіст". Поєдинок на стадіоні "Авангард" в Ужгороді завершився з рахунком 0:1 .

Переможний м'яч підопічні Олександра Кучера забили наприкінці зустрічі. На 85-й хвилині автором вирішального взяття воріт став Ігор Когут після передачі Олександра Піхальонка.

Зазначимо, що харків'яни завершувати матч у меншості. На 89-й хвилині пряму червону картку заробив нападник харківської команди Данило Книш.

"Дніпро-1" з 22 очками вийшов на чисте перше місце в таблиці УПЛ. Дніпряни на три бали випереджають "Шахтар", який зіграв на один матч менше. "Металіст" з 13 пунктами залишився на шостій сходинці.

У наступному турі підопічні Кучера 30 жовтня зустрінуться з "Чорноморцем", а харківський колектив того ж дня зійдеться зі "Львовом".

У паралельному матчі луганська "Зоря" на виїзді обіграла "Верес". Зустріч на стадіоні "Авангард" у Рівному завершилася з рахунком 0:1 .

Героєм поєдинку став нападник гостей Денис Антюх, який відзначився точним ударом на 73-й хвилині протистояння.

"Зоря" з 16 очками обійшла "Верес" в турнірній таблиці УПЛ і наразі посідає четверту позицію. Рівняни з 14 балами опустилися на п'яте місце.

У наступному турі луганці 28 жовтня зіграють з "Металістом 1925", а "Верес" 31 жовтня зустрінеться з "Колосом".

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