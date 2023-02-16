"Дніпро-1" в кінцівці програв АЕКу перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги конференцій (відео)

"Дніпро-1" на виїзді поступився кіпрському АЕКу з Ларнаки в першому матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій – 1:0 .

Господарі поля розпочали поєдинок набагато активніше і створили кілька дуже небезпечних моментів біля воріт голкіпера українського клубу Макса Валефа. Уже на 2-й хвилині зустрічі бразильцю довелося в стрибку витягувати м'яч з верхнього кута після удару Івана Трічковскі.

У наступній атаці кіпріоти знову могли забити – цього разу Трічковскі після розіграшу кутового пробив над воротами. На 7-й хвилині воротам Валефа загрожував Рафа Лопес, але поперечина врятувала "Дніпро-1" після удару португальського нападника.

Витримавши стартовий штурм від суперника, поточний лідер чемпіонату України вирівняв ситуацію на полі. Однак перший тайм так і завершився без забитих м'ячів.

А ось у другій половині поєдинку кіпріотам таки вдалося вирвати перемогу. На 85-й хвилині іспанський півзахисник Анхель Гарсія головою пробив у ближній кут після навісу Густаво зі штрафного.

Додамо, що перед цим дніпряни змарнували чудову нагоду. Артем Довбик красиво віддав передачу п'ятою на Олександра Піхальонка, але той з меж карного майданчика ударом низом не переграв воротаря команди суперника Кенана Пірича.

Огляд матчу

Зазначимо, що цього сезону "Дніпро-1" та АЕК вже зустрічалися в плейоф раунді відбору Ліги Європи – із тієї дуелі переможцем вийшов представник Кіпру. Таким чином, підопічні Олександра Кучера програли клубу з Ларнаки втретє поспіль.

Матч-відповідь між командами буде зіграний у четвер, 23 лютого, у словацькому місті Кошице.

Переможці протистоянь 1/16 фіналу приєднаються до команд, які посіли перші місця в групах Ліги конференцій. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 24 лютого, а поєдинки цієї стадії – 9-го і 16 березня.

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