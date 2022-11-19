"Дніпро-1" в яскравому матчі здобув перемогу над "Шахтарем" і гарантував собі зимове чемпіонство

"Дніпро-1" обіграв донецький "Шахтар" у центральному матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Авангард" в Ужгороді завершився з рахунком 2:1 .

Першими в цій зустрічі забили "гірники". На 17-й хвилині Михайло Мудрик вкотре продемонстрував свою приголомшливу швидкість та ударом з-за меж штрафного майданчика вразив ворота Макса Валефа.

Дніпряни зуміли відповісти дуже швидко. На 21-й хвилині Олександр Піхальонок на дальній стійці завершив розкішну комбінацію своєї команди.

На перерву команди пішли за рівного рахунку. А на початку другого тайму команда Олександра Кучера вперше в поєдинку вирвалася вперед – на 53-й хвилині Артем Довбик технічно розвернувся перед карним майданчиком донеччан і низом відправив м'яч у ближній кут.

Незважаючи на всі старання підопічних Ігоря Йовічевича уникнути поразки, до фінального свистка рахунок більше не змінився.

Завдяки перемозі "Дніпро-1" зміцнив своє лідерство в УПЛ. Дніпряни набрали 35 очок і тепер на 8 балів випереджають "Шахтар", який має один матч у запасі.

Таким чином, підопічні Олександра Кучера здобули неофіційне зимове чемпіонство, адже до завершення першої частини УПЛ залишився всього один тур.

23 листопада "Дніпро-1" проведе перенесений матч 1-го туру проти "Олександрії", а 28 листопада дніпряни в останньому поєдинку 2022 року зустрінуться з "Кривбасом". Своєю чергою, "Шахтар" вирушить на зимову паузу після гри з "Ворсклою", яка відбудеться 23 листопада.

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