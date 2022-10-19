"Дніпро-1" вперше в сезоні втратив очки, не зумівши обіграти аутсайдера УПЛ

"Дніпро-1" не подужав "Інгулець" у матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Авангард" в Ужгороді завершився внічию - 2:2 .

У середині першого тайму гру довелося перервати через повітряну тривогу, яка охопила всю територію України за винятком окупованого РФ півострова Крим.

Коли загроза ракетного удару минула, команди повернулися на поле. Наприкінці першого тайму Володимир Адамюк вивів дніпровський клуб вперед.

Однак після перерви "Інгулець" переламав перебіг зустрічі. 19-річний Артем Смоляков оформив дубль, забивши на 55-й і 66-й хвилинах. На 68-й хвилині підопічні Олександра Кучера відновили паритет зусиллями Олександра Піхальонка, але перемогти в цьому матчі лідеру чемпіонату не вдалося.

Дніпро-1 - Інгулець: турнірне становище після матчу

Незважаючи на першу в сезоні втрату очок, "Дніпро-1" продовжує очолювати турнірну таблицю з 19 балами. "Інгулець" з 4 пунктами посідає 14-те місце.

У наступному турі дніпряни 23 жовтня зіграють з "Металістом", а петровці наступного дня зустрінуться з "Кривбасом".

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