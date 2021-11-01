"Дніпро-1 за 20 хвилин розбив "Минай" в УПЛ та продовжив боротьбу за єврокубки (відео)

"Дніпро-1 за 20 хвилин розбив "Минай" в УПЛ та продовжив боротьбу за єврокубки (відео)

Усе в цій дуелі було вирішено в першому таймі.

"Дніпро-1" в рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги розгромив у себе вдома ужгородський "Минай" з рахунком 4:0 .

Усі питання щодо переможця цієї дуелі підопічні Ігоря Йовічевича вирішили ще в першій половині протистояння. Так, вже на дев'ятій хвилині гри Олексій Гуцуляк точним ударом в ближній кут з меж штрафного відкрив рахунок у грі.

Дніпро-1 - Минай - 1:0. Відео голу Гуцуляка

Не встигли гості оговтатися, як "Дніпро-1" за чотири хвилини подвоїв свою перевагу на табло - Артем Довбик головою підправив над голкіпером удар з лівого флангу штрафного майданчика від партнера по команді.

Дніпро-1 - Минай - 2:0. Відео голу Довбика

На 30 хвилині побиття футболістів "Миная" продовжилося - Олександр Піхальонок після комбінації від Довбика-Дубінчака точно пробив у лівий нижній кут.

Дніпро-1 - Минай - 3:0. Відео голу Піхальонка

Поставив крапку у цій зустрічі форвард Назарій Русин, який з'явився у матчі з лави для запасних. Нападник на 90 хвилині переправив ігрове знаряддя у ворота після навісу на дальну стійку.

Дніпро-1 - Минай - 3:0. Відео голу Піхальонка

Після цієї перемоги "Дніпро-1" набрав 25 очок та розташувався на четвертій сходинці у турнірній таблиці. Обійти дніпрян може полтавська "Ворскла", якщо не програє одеському "Чорноморцю";

"Минай", своєю чергою, залишився з вісьмома балами на 14-й позиції. В активі ужгородців лише одна перемога в поточну сезоні УПЛ.

Дніпро-1 - Минай - 4:0. Відео голу Русина

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