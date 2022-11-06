"Дніпро-1" за хвилину здійснив яскравий камбек і зміцнив лідерство в УПЛ

Команда Олександра Кучера повернула собі 5-очковий відрив від другого місця.

"Дніпро-1" обіграв "Минай" в рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на стадіоні "Авангард" в Ужгороді завершився з рахунком 3:1 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. А після перерви підопічні Володимира Шарана несподівано вийшли вперед – на 62-й хвилині забитим м'ячем відзначився Назарій Воробчак.

Проте дніпровський колектив зумів здійснити камбек. Команда Олександра Кучера впродовж однієї хвилини забила двічі – спочатку Едуард Сарапій зрівняв рахунок, а на 67-й хвилині Олексій Гуцуляк вже вивів "Дніпро-1" вперед.

Крапку в цьому матчі на 74-й хвилині поставив Яніс Амаш, відправивши третій м'яч до сітки воріт закарпатського клубу.

"Дніпро-1" з 28 очками лідирує в УПЛ, випереджаючи "Шахтар" на 5 балів. Щоправда, "гірники" провели на одну гру менше. "Минай" з 9 пунктами залишився на 11-й сходинці.

У наступному турі дніпряни 9 листопада зіграють з "Колосом", а закарпатці наступного дня зійдуться з "Чорноморцем".

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