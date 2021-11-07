"Дніпро-1" завдяки красеню-голу Довбика зі штрафного обіграв одного з аутсайдерів УПЛ

"Дніпро-1" завдяки красеню-голу Довбика зі штрафного обіграв одного з аутсайдерів УПЛ

Понад тайм команда Ігора Йовічевича грала в більшості.

"Дніпро-1" на виїзді переміг "Інгулець" у матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у зустрічі підопічні Ігора Йовічевича забили в першому таймі. На 26-й хвилині красивим потужним ударом зі штрафного відзначився герой збірної України на Євро-2020 Артем Довбик.

Варто зазначити, що команда Сергія Лавриненка від 34-ї хвилини грала в меншості після вилучення Михайла Шишки.

"Дніпро-1" (28 очок) піднявся на четверте місце в УПЛ, але "Зоря" сьогодні може знову обійти команду Ігора Йовічевіча, якщо переможе "Верес". Дивіться онлайн-трансляцію матчу "Зоря" - "Верес" на нашому сайті.

на нашому сайті. "Інгулець" з 9 балами залишився на 14-му місці з 16 команд, які змагаються в еліті українського футболу.

У наступному турі УПЛ, після паузи на поєдинки національних збірних, "Дніпро-1" на своєму полі зіграє з "Олександрією", а "Інгулець" зіграє з "Минаєм".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання