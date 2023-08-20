"Дніпро-1" зазнав сенсаційної поразки від новачка УПЛ (відео)

"Дніпро-1" несподівано програв київській "Оболоні" в матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Авангард" в Ужгороді завершився з рахунком 1:2 .

Перший тайм залишився за дніпровським клубом – на 16-й хвилині Олександр Піхальонок реалізував пенальті.

Однак у другій половині зустрічі "пивоварам" вдалося не лише відігратися, а й вирвати перемогу. Спершу на 46-й хвилині після передачі Ігоря Краснопіра гол забив Ростислав Тарануха.

А потім на 83-й хвилині Краснопір і сам вразив ворота "Дніпра-1", асистував йому Віталій Груша.

Огляд матчу

Після трьох матчів у новому розіграші чемпіонату України дніпровський клуб з 4 очками посідає 11-те місце в турнірній таблиці.

"Оболонь", яка повернулася до елітного дивізіону після 11 років відсутності, з 4 балами піднялася на 9-ту позицію.

У наступному турі дніпряни 27 серпня зіграють з "Рухом", а "пивовари" днем пізніше прийматимуть "Кривбас".

Нагадаємо, у середу, 23 серпня, "Дніпро-1" зіграє перший матч раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Суперником команди Олександра Кучера буде словацький клуб "Спартак" Трнава.

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