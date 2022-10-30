"Дніпро-1" здолав аутсайдера та зміцнив лідерство в УПЛ, "Металіст" у меншості не втримав перемогу

У неділю, 30 жовтня, в рамках 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Дніпро-1" обіграв одеський "Чорноморець" ( 1:0 ), а харківський "Металіст" зіграв унічию зі "Львовом" ( 1:1 ).

Перемогу дніпровському колективу приніс точний гол Олександра Піхальонка на 23-й хвилині зустрічі. Результативну передачу заніс до свого активу Бузанелло.

"Дніпро-1" з 25 очками пішов у відрив на вершині таблиці УПЛ - команда Олександра Кучера тепер випереджає "Шахтар", який йде другим, на 5 балів. Щоправда, "гірники" мають одну гру в запасі. У "Чорноморця" лише 3 залікові пункти та остання сходинка чемпіонату.

У наступному турі дніпряни зустрінуться з "Минаєм", а "моряки" гратимуть проти "Динамо". Матчі відбудуться 6 листопада.

У паралельному поєдинку 10-го туру УПЛ "Металіст" вийшов вперед на старті першого тайму - на 9-й хвилині відзначився Максим Прядун.

Проте після перерви автор забитого м'яча підвів свою команду, заробивши на 62-й хвилині другу жовту картку. Вилучення у складі харків'ян вплинуло на результат гри. На 78-й хвилині Артур Ременяк вирвав для львівської команди перемогу.

"Металіст" з 14 очками посідає п'яту позицію в УПЛ. "Львів" з 6 балами розташовується на 14-му місці.

У наступному поєдинку харківський клуб 5 листопада битиметься проти "Зорі", а львів'яни днем раніше поміряються силами з "Ворсклою".

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