"Дніпро-1" здолав "Олександрію" в матчі з трьома повітряними тривогами та порівнявся з лідером УПЛ (відео)

"Дніпро-1" обіграв "Олександрію" в матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Дніпро-Арені" завершився з рахунком 1:0 .

Переможний гол команда Юрія Максимова забила в першому таймі. На 34-й хвилині Олександр Філіппов відзначився після передачі Володимира Адамюка.

На 70-й хвилині дніпряни могли подвоїти свою перевагу в рахунку. Олексій Гуцуляк забив після красивого сольного проходу, але після перегляду відеоповтору цей гол було скасовано.

Зазначимо, що поєдинок тричі призупиняли через повітряну тривогу. Ще одна була до стартового свистка, через що початок гри довелося відкласти на 15 хвилин. Тож матч, який мав стартувати о 17:00, завершився тільки о 21:52.

Огляд матчу

Після цієї перемоги "Дніпро-1" наздогнав "Кривбас" на вершині УПЛ. Обидва клуби мають по 27 очок і на один бал випереджають "Полісся", яка перебуває на третій позиції. "Олександрія" з 10 пунктами посідає лише 14-ту сходинку.

У наступному турі УПЛ підопічні Максимова 12 листопада зустрінуться з "Шахтарем", а команда Руслана Ротаня днем раніше прийматиме "Верес".

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