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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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30
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Дніпро – Київ-Баскет: онлайн-відеотрансляція матчу за "золото" чемпіонату України з баскетболу

Вирішальна третя гра фінальної серії плейоф між дніпрянами та киянами визначить чемпіона країни з баскетболу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Київ-Баскет" – "Дніпро"

"Київ-Баскет" – "Дніпро" / © facebook.com/kyivbasket

У суботу, 3 травня, відбудеться вирішальний третій матч фінальної серії плейоф чемпіонату України з баскетболу між "Дніпром" та "Київ-Баскетом".

Поєдинок буде зіграно на КСК "Шинник" у місті Дніпро. Початок зустрічі – о 13:00.

У першій грі фіналу плейоф дніпряни на домашньому майданчику перемогли з рахунком 89:70. Проте в другому матчі кияни у столиці взяли реванш (73:56), завдавши чинному чемпіону першої поразки в сезоні.

До вашої уваги пряма відеотрансляція третього поєдинку, який визначить чемпіона Україниз баскетболу.

Бронзовим призером нинішнього розіграшу баскетбольної Суперліги стали "Черкаські Мавпи", які в серії за третє місце з рахунком 2:1 обіграли "Рівне" (70:105, 83:76, 80:74).

Зазначимо, що торік у фінальній серії "Дніпро" переміг "Рівне" з рахунком 2:0 та вдруге в історії став чемпіоном України.

Нагадаємо, володарем Кубка України-2025 з баскетболу також став "Дніпро", здолавши у фіналі "Рівне" з рахунком 95:69.

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