Дніпро – Київ-Баскет: онлайн-відеотрансляція матчу за "золото" чемпіонату України з баскетболу

"Київ-Баскет" – "Дніпро" / © facebook.com/kyivbasket

Реклама

У суботу, 3 травня, відбудеться вирішальний третій матч фінальної серії плейоф чемпіонату України з баскетболу між "Дніпром" та "Київ-Баскетом".

Поєдинок буде зіграно на КСК "Шинник" у місті Дніпро. Початок зустрічі – о 13:00.

У першій грі фіналу плейоф дніпряни на домашньому майданчику перемогли з рахунком 89:70. Проте в другому матчі кияни у столиці взяли реванш (73:56), завдавши чинному чемпіону першої поразки в сезоні.

Реклама

До вашої уваги пряма відеотрансляція третього поєдинку, який визначить чемпіона Україниз баскетболу.

Бронзовим призером нинішнього розіграшу баскетбольної Суперліги стали "Черкаські Мавпи", які в серії за третє місце з рахунком 2:1 обіграли "Рівне" (70:105, 83:76, 80:74).

Зазначимо, що торік у фінальній серії "Дніпро" переміг "Рівне" з рахунком 2:0 та вдруге в історії став чемпіоном України.

Нагадаємо, володарем Кубка України-2025 з баскетболу також став "Дніпро", здолавши у фіналі "Рівне" з рахунком 95:69.