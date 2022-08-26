"Дніпро мінус один": в УЄФА сконфузилися під час жеребкування Ліги конференцій (відео)

У п'ятницю, 26 серпня, у Стамбулі відбулося жеребкування групового раунду Ліги конференцій сезону-2022/23. Зокрема, своїх суперників дізнався "Дніпро-1", який є єдиним представником України в цьому турнірі.

На груповому етапі третього за престижністю євротурніру підопічні Олександра Кучера поборються з такими командами як АЗ Алкмаар (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр) та "Вадуц" (Ліхтенштейн).

Процедура жеребкування не обійшлася без цікавого конфузу. Витягнувши з кошика кульку з дніпровським клубом, ведучий неправильно озвучив його назву: "Дніпро мінус один".

Очевидно, в УЄФА ще не навчилися коректно вимовляти назву української команди. Воно й не дивно, адже цього сезону "Дніпро-1" дебютував у єврокубках.

Нагадаємо, дніпряни розпочали історичний єврокубковий сезон у плейоф раунді відбору Ліги Європи, але там поступилися кіпрському АЕКу з Ларнаки та вилетіли до Ліги конференцій.

Читайте також:

"Фенербахче" та кривдники "Дніпра-1": "Динамо" дізналося суперників на груповому етапі Ліги Європи

Ліга Європи: результати жеребкування групового раунду

Ліга чемпіонів-2022/23: результати жеребкування групового етапу