Дно пробите: віцепрезидент Федерації фігурного катання України виступив на льодовому шоу в Росії

Олімпійський чемпіон з фігурного катання Віктор Петренко взяв участь у льодовому шоу "Червоненька квіточка" у російському Сочі.

Другий віцепрезидент Української федерації фігурного катання Петренко зіграв одну з ролей у виставі Тетяни Навки - дружини прессекретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Участь у шоу також взяли російські фігуристи, яких відсторонили від міжнародних змагань через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала в Україні.

Серед них була Каміла Валієва, в якої виявили допінг на Олімпіаді-2022 в Пекіні.

Зауважимо, що до його обов'язків Петренка входить координація міжнародної діяльності національної федерації. На момент початку широкомасштабної війни функціонер перебував в Україні.

За час повномасштабного вторгнення Росії Петренко виклав в Instagram єдиний пост зі словами "Ні війні" російською та англійською мовами. Відтоді жодних заяв на підтримку українських військових чи звинувачень на адресу Росії він не публікував.

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