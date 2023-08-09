Дно пробито: колишній суперник Віталія Кличка змінив ім'я на честь Путіна

Американський боксер надважкої ваги Кевін Джонсон змінив ім'я на честь президента Росії Володимира Путіна.

Про це колишній претендент на титул чемпіона світу за версією WBC розповів в інтерв'ю російським пропагандистам.

43-річний Джонсон заявив, що відтепер його звати Кевін Володимирович і він є на 100% росіянином.

"Щоб зробити найбільший комплімент президенту Володимиру Путіну, я вирішив змінити ім'я. Тепер мене зватимуть Кевін Володимирович – на честь Путіна. Тепер я на 100% росіянин, без жартів. Я на 100% росіянин", – сказав Джонсон.

У квітні 2023 року американець приїхав до держави-терористки на поєдинок з російським бійцем змішаного стилю В'ячеславом Дациком. Перед боєм Джонсон публічно заявив, що мріє зіграти з кремлівським диктатором у шахи.

"Я граю у шахи. Моя найбільша мрія – зіграти у шахи з Володимиром Путіним. Мені потрібно відточити навички, адже він – найшанованіша і найгідніша захоплення людина з усіх, кого я знаю. Сісти навпроти нього та зіграти у шахи – це моя мрія", – говорив боксер.

Після перемоги над російським бійцем Джонсон звернувся до Путіна з проханням надати йому громадянство РФ.

"Я хотів би зробити офіційну заяву до Володимира Путіна. Я хотів би отримати російське громадянство, жити тут і бути частиною цієї країни", – сказав американець.

За свою кар'єру Джонсон провів 59 боїв на професійному рингу, в яких зазнав 21 поразку. 2009 року американець бився з Віталієм Кличком за титул WBC, але поступився українцю рішенням суддів.

Також шанувальник Путіна програвав іншим трьом українцям: Олександру Захожому (2019), Ігорю Шевадзуцькому (2022) та Віктору Вихристу (2022).

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