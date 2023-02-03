До 40 країн можуть бойкотувати Олімпіаду в Парижі — міністр спорту Польщі

Масштабна коаліція країн, бойкотуючих ОІ-2024, може суттєво знизити інтерес до змагань.

Десятки країн можуть оголосити бойкот зимових Олімпійських ігор-2024 у разі допущення до змагань російських і білоруських спортсменів.

Про це заявив міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортничук, повідомляє BBC.

Він повідомив про ймовірність створення коаліції з 40 країн, які підтримають бойкот Олімпіади. До неї можуть долучитися США, Велика Британія та Канада. Такого об'єднання буде достатньо, щоб зробити проведення змагань безглуздим, наголосив він.

Нагадаємо, 26 січня у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) заявили про готовність розглянути питання повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Але тільки в нейтральному статусі: без національних прапорів і гімнів.

Після цього міністр молоді і спорту, президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що національна збірна може бойкотувати Олімпійські ігри-2024.

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Окрім цього, президент України Володимир Зеленський розкритикував очільника МОК через його заяву щодо повернення спортсменів РФ і РБ на міжнародну арену.

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