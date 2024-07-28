До "Атлетіко" не переходить: Довбик прийняв пропозицію італійського клубу – ЗМІ

Артем погодив умови особистого контракту з "Ромою".
Український форвард іспанської "Жирони" Артем Довбик невдовзі може перейти до італійської "Роми".
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, 27-річний українець прийняв пропозицію "вовків" та вже погодив умови особистого контракту.
Очікується, що сторони підпишуть контракт до червня 2029 року.
Наступного тижня "Рома" і "Жирона" почнуть конкретні перемовини про суму трансферу, перша пропозиція складе понад 30 мільйонів євро.
Журналіст Ніколо Скіра зазначає, що Артем перебуває в одному кроці від переходу до клубу Серії А. За українського нападника "Рома" запропонувала "Жироні" 32 мільйони євро + бонуси + відсоток від майбутнього продажу гравця.
Зарплата Довбика у римському клубі становитиме 3 мільйони євро на рік + бонуси.
Раніше повідомлялося, що Довбик перебуває за крок від переходу до мадридського "Атлетіко", однак "Рома" вирішила перехопити українського голеадора у "матрацників".
Минулого сезону Довбик забив 24 м'ячі та зробив 8 асистів за 36 матчів у чемпіонаті Іспанії. Він став найкращим бомбардиром Ла Ліги, а також фінішував лідером за системою гол плюс пас.
Поки що Артем готується до нового сезону в складі "Жирони", зокрема 20 липня відзначився дублем у товариському матчі проти французького "Монпельє".
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