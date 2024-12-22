"До біса комп'ютери": Ф'юрі обурився результатом бою проти Усика від судді зі штучним інтелектом

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі гнівно відреагував на результат бою від штучного інтелекту, який віддав перемогу в реванші володарю титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександру Усику.

Суддя зі штучним інтелектом зафіксував перемогу українця з рахунком 118:112.

Зазначимо, що це був просто новаторський експеримент, який ніяк не впливав на офіційні результати поєдинку, адже на ньому працювали і звичайні судді. Усі троє рефері одноголосно констатували тріумф Усика: 116-112, 116-112, 116-112.

"Моя думка: це – повне лайно. До біса комп'ютери, нехай працюють люди. Більше робочих місць для людей, менше – для комп'ютерів. І до біса електромобілі також", – сказав "Циганський король".

Раніше повідомлялося, що британець не визнав поразку від Усика, заявивши, що його засудили. На ці слова "Циганського короля" український боксер уже відреагував.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун. Українець став першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті у XXI столітті.

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