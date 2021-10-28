До "Динамо" готуватиме інший: "Барселона" оголосила про звільнення головного тренера

До "Динамо" готуватиме інший: "Барселона" оголосила про звільнення головного тренера

Керівництво не витримало останніх невдач команди.

Іспанська " Барселона " оголосила про звільнення головного тренера - Рональда Кумана.

Про це повідомляє офіційний сайт "блаугранас".

Зазначимо, що подібне рішення боси каталонців ухвалили після чергової невдачі клубу в рамках внутрішньої першості. Так, у виїзному поєдинку 11-го туру Ла Ліги "Барселона" зазнала поразки від "Райо Вальєкано" з рахунком 0:1. Цей результат, власне, й став приводом для припинення стосунків із нідерландським фахівцем.

У пресрелізі клубу сказано: Президент клубу Жоан Лапорта повідомив про рішення після поразки від "Райо Вальєкано". Рональд Куман попрощається із командою у четвер, 28 жовтня. "Барселона" дякує тренеру за роботу та бажає йому всього найкращого в його професійній кар'єрі.

Куман очолив "Барселону" в серпні 2020 року. Під його керівництвом "блаугранас" провели 67 ігор, у яких було здобуто 40 перемог. Минулого сезону каталонці з Куманом виграли Кубок Іспанії, посіли третє місце у Чемпіонаті Іспанії та вилетіли до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Серед кандидатів на зміну Куману називаютьсяся Роберто Мартінес, Хаві Ернандес, Андреа Пірло та Марсело Гальярдо.

Наразі "Барселона" посідає дев'яте місце у турнірній таблиці внутрішньої першості. Після десяти зіграних ігор у їхньому активі всього 15 набраних балів;

У Лізі чемпіонів справи для "блаугранас" також йдуть не надто вдало. Після трьох турів команда має лише три очки. Наступний поєдинок у найпрестижнішому клубному турнірі Європи "Барселона" проведе 2 листопада, коли в Києві зустрінеться з "Динамо". Ця дуель розпочнеться о 22:00 за київським часом. Саме з "біло-синіми" іспанці й набрали свої три пункти, перемігши колектив Мірчи Луческу на домашньому "Камп Ноу" з рахунком 1:0;

Перед матчем із "Динамо" каталонці проведуть матч 12-го туру Ла Ліги. 30 жовтня вони приймуть "Алавес".

Додамо, що в попередньому матчі Чемпіонату Іспанії "Барселона" програла "Реалу" в Ель Класико. Після поєдинку фанати "Барселони" атакували автомобіль Рональда Кумана.

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