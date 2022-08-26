"До кінця 2023 року має провести чотири бої": промоутер розповів, коли Джошуа повернеться на ринг

Промоутер Едді Гірн поділився думками про можливих майбутніх суперників колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа та назвав орієнтовний час повернення британця на ринг.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3-0, 22 КО) може повернутися на ринг вже у грудні.

Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.

"Бій Джошуа з Вайлдером все ще може бути найбільшим у надважкій вазі. Звичайно, поєдинок Ф’юрі - Усик величезний, але в плані видовищності бій Джошуа - Вайлдер актуальний, як і реванш Ей Джея з Ділліаном Вайтом.

На мою думку, наступним кроком для Джошуа буде поєдинок у грудні чи січні. Він повернеться з бійцем із топ-15 рейтингу та покаже панівний виступ. Йому потрібно повернутися на переможну стежку, а потім рухатися активніше. Я хочу, щоб до кінця 2023 року він провів чотири бої.

Його поєдинок з Вайтом обов’язково потрібно влаштувати заради британських уболівальників. Як на мене, бій з Вайлдером також обов’язково необхідно зробити.

Я також бачу поєдинок Джошуа з Тайсоном Ф’юрі, оскільки це все одно монументальний бій для британських фанатів" – цитує Гірна Boxing News 24.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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