До кінця не додивився: з'явилося відео реакції Усика на моторошний нокдаун у бою Джошуа – Нганну

Чемпіону світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександру Усику показали фрагменти поєдинку між колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну, в якому британець ефектно знищив свого суперника.

Ей Джей нокаутував камерунського бійця ММА в другому раунді. Перед цим він встиг двічі відправити свого суперника в нокдаун.

Усик, на відміну від володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі, не відвідав бій у Саудівській Аравії. Проте на сторінці DAZN Boxing у Twitter опублікували відео його реакції на один з нокдаунів, у якому побував Нганну.

Українець пильно стежив за тим, що відбувалося в ринзі. Коли Джошуа потужним ударом звалив Френсіса на канвас, Олександр з промовистою мімікою усміхнувся та прикрив ноутбук, так і не додивившись до нокауту.

Для Джошуа перемога над Нганну стала четвертою поспіль після двох поразок від українця Олександра Усика. Британський боксер програвав українцю рішенням суддів у 2021 та 2022 роках, втративши чемпіонські пояси.

Нагадаємо, зараз Усик готується до бою з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Поєдинок було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку "Циганський король" отримав під час одного зі спарингів, його перенесли на 18 травня.

Щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори бою у саудівському Ер-Ріяді встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

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