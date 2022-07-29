До лав зрадників прибуло: український тренер очолив у Херсоні створений окупантами футбольний клуб

Український фахівець Сергій Шевченко став головним тренером так званого клубу "Фрегат", який російські загарбники створили в окупованому Херсоні.

Зазначимо, що цей "Фрегат" було створено на базі українського клубу "Кристал", який до повномасштабного вторгнення з боку РФ виступав у Другій лізі.

Що стосується колаборанта Шевченка, то цей 64-річний фахівець, який раніше очолював український футбольний клуб "Миколаїв", напередодні цього призначення зустрівся з представником самопроголошеної Херсонської військово-цивільної адміністрації, передає Спорт24.

Цікаво, що це вже далеко не перша зрада Шевченка. Після анексії Криму фахівець очолив "Таврію", яка виступала в чемпіонаті окупованого Криму. Також цей тренер із проросійською позицією від лютого до червян 2016-го працював асистентом головного наставника у російському "Сахаліні".

Тож, як бачимо, з цим персонажем усе зрозуміло. Сподіваємося, що після звільнення Херсона він обов'язково знайде своє покарання.

Шевченко відомий тим, що саме його гол дозволив "Таврії" перемогти "Динамо" (1:0) та стати першим чемпіоном незалежної України у 1992 році;

Після анексії Криму 2014-го "Таврію" було відроджено на території Херсонської області. Сергій Шевченко протягом семи років був спортивним директором цього клубу та тренував його.

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