До мурашок: опубліковано відео розмови Усика з Володимиром Кличком одразу після перемоги над Ф'юрі

У Мережі опубілкували відео, як легенда українського боксу Володимир Кличко та новоспечений абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик спілкувалися одразу після його перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі.

Кличко-молодший особисто прибув до Саудівської Аравії та стежив за боєм на арені. Після оголошення результату поєдинку Володимир піднявся в ринг і тепло звернувся до Усика.

"Я пишаюся тобою. Дякую тобі за цю перемогу. Це важлива, історична перемога для тебе, а ще важливіша для нас, українців", – сказав Володимир.

"Дякую, ти мене надихаєш, ти мене завжди надихав", – відповів Усик.

"It's a historic victory for us Ukranians."



Listen in as Usyk & Klitschko celebrate a powerful day.



Real Time Epilogue ➡️ https://t.co/z9aCcDz2Ou pic.twitter.com/b0qv0EH2NA — Top Rank Boxing (@trboxing) May 20, 2024

Усик – Ф'юрі: підсумки бою за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в саудівському в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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Нагадаємо, після бою Ф'юрі поцілував Усика та зворушливо звернувся до українського чемпіона.

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