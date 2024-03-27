До мурашок: як збірна України разом з уболівальниками святкувала вихід на Євро-2024 (відео)

Команда Сергія Реброва подякувала фанатам за підтримку під час вирішальної гри з Ісландією у Вроцлаві.

26 березня збірна України здобула вольову перемогу над Ісландією та вийшла на чемпіонат Європи-2024. Фінальний матч плейоф відбору на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві завершився з рахунком 2:1 .

Після фінального свистка команда Сергія Реброва красиво подякувала уболівальникам, які відвідали поєдинок, за потужну підтримку.

Футболісти та тренерський штаб "синьо-жовтих" зібралися в центральному колі влаштували оплески на адресу фанатів, які в цей момент гучно скандували "Україна, Україна".

Відео спільного святкування збірної України та її фанів опублікувала Українська асоціація футболу (УАФ) в соцмережах.

У фінальному турнірі Євро-2024 збірна України зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що Андрій Шевченко в роздягальні зворушливо привітав збірну України з виходом на Євро-2024.

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