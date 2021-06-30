До мурашок: збірна України разом з фанатами відсвяткувала історичну перемогу над Швецією (відео)

До мурашок: збірна України разом з фанатами відсвяткувала історичну перемогу над Швецією (відео)

Підопічні Андрія Шевченка підійшли до трибун, щоб подякувати уболівальникам за підтримку.

Збірна України красиво відсвяткувала перемогу над Швецією (2:1) та історичний вихід у чвертьфінал Чемпіонату Європи-2020. Після фінального свистка підопічні Андрія Шевченка підійшли до трибуни з українськими уболівальниками на стадіона "Гемпден Парк" у Глазго, щоб розділили момент тріумфу.

В один голос з фанатами футболісти та тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Андрієм Шевченком скандували "У-кра-ї-на! У-кра-ї-на!". Емоційне відео з'явилося в соцмережах.

UNBELIEVABLE Опубліковано Khrystia Myhasiuk Вівторок, 29 червня 2021 р.

Раніше ТСН Проспорт писав, що сказав Андрій Шевченко після фантастичної перемоги над шведами на Євро-2020. До слова, найкращим гравцем поєдинку УЄФА визнав Олександра Зінченка, на рахунку якого гол і асист. Після матчу гравець "Манчестер Сіті" розплакався і назвав рецепт успіху.

Зазначимо, що автор вирішального м'яча у ворота шведів Артем Довбик увійшов до історії Чемпіонатів Європи.

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У чвертьфіналі збірна України зіграє з Англією.

Поєдинок Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

Новини України: футбольна збірна вперше в історії пробилась до чвертьфіналу чемпіонату Європи

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