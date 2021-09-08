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До перемоги не вистачило лічених секунд: збірна України зіграла внічию з чехами в товариському матчі

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До перемоги не вистачило лічених секунд: збірна України зіграла внічию з чехами в товариському матчі

repre.fotbal.cz

"Синьо-жовті" зіграли всього третій поєдинок під керівництвом нового тренера.

Збірна України зіграла внічию з національною командою Чехії в товариському матчі. Зустріч на стадіоні "Дусан Арена" у Пльзені завершилася з рахунком 1:1.

Господарі дуже потужно розпочали поєдинок і вже в дебюті створили кілька небезпечних моментів, але засмутити Дениса Бойка їм не вдалося.

"Синьо-жовті" ж забили після свого першого реального шансу. Олександр Зінченко зробив передачу на правий фланг на Олександра Тимчика. Той прострілив у центр карного майданчика, де м'яч отримав дебютант Віктор Корнієнко, який потужно пробив під поперечину.

До перерви команди обмінялися небезпечними моментами, але рахунок на табло так і не змінився.

У другому таймі найреальніший шанс, щоб відігратися, господарі створили на 67-й хвилині. Станислав Тецл пробивав без перешкод метрів з п'яти по воротах Бойка, але примудрився потрапити у стійку.

Та здобути першу перемогу під керівництвом Олександра Петракова "синьо-жовті" все ж не змогли. За кілька секунд до фінального свистка Матей Видра приніс господарям нічию ударом метрів з 18 в самісіньку дев'ятку.

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