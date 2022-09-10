До полку зрадників прибуло: ексгравець "Шахтаря" та збірної України працевлаштувався в російському клубі

Відомий у минулому футболіст донецького "Шахтаря" та збірної України Геннадій Зубов поїхав працювати в РФ, яка вже понад пів року веде повномасштабну війну проти українського народу.

44-річний Зубов увійшов до тренерського штабу клубу "Звєзда" (Санкт-Петербург), який виступає в третьому дивізіоні чемпіонату Росії.

Про це розповів керманич команди з країни-агресорки Дмитро Комбаров в інтерв'ю російським ЗМП (засоби масової пропаганди - прим.).

За його словами, до тренерського штабу "Звєзди" також приєднався ще один українець - Анатолій Скирчук. У російському клубі Зубов виконуватиме обов'язки тренера нападників, а Скирчук стане одним із асистентів головного тренера.

Додамо, що Зубов народився в Алчевську. За свою кар'єру він грав за "Сталь" Алчевськ, "Шахтар", "Зорю", "Маріуполь". У складі "гірників" Геннадій провів понад 300 матчів, ставав чемпіоном України, чотириразовим володарем Кубка України.

Також на його рахунку 29 поєдинків та три голи у складі збірної України. Після закінчення кар'єри футболіста Зубов працював у дитячо-юнацькій академії "гірників". У 2019-2021 роках він був одним із тренерів молодіжного складу "Шахтаря".

На жаль, Зубов став не першим ексфутболістом "Шахтаря", який погнався за "кривавим" російським рублем. Раніше колишній гравець "помаранчево-чорних" Віталій Віценець увійшов до тренерського штабу тульського "Арсеналу".

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