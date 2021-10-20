До Росії ні ногою: українські плавці вирішили бойкотувати Чемпіонат Європи

Українська збірна з плавання не поїде на континентальну першість у Казані.
Збірна України пропустить Чемпіонаті Європи 2021 року з плавання, який відбудеться в російській Казані.
Про це повідомив президент Федерації плавання України Андрій Власков в інтерв'ю Суспільне Спорт.
За словами Власкова, попередньо участь України на Чемпіонаті Європи з плавання планувалася в обмеженій кількості спортсменів. Очікувалося, що на змаганнях виступить дворазовий олімпійський призер Токіо-2020 Михайло Романчук, а також півфіналіст Олімпіади-2020 Владислав Бухов.
Проте на початку жовтня і Романчук, і Бухов повідомили федерації плавання України, що не будуть брати участі в Чемпіонаті Європи. Зрештою, федерація вирішила взагалі відмовитися від поїздки до Росії на турнір.
Причину такого скороченого складу команди для участі в Євро президент федерації плавання України пояснив необхідністю фінансування української делегації. Власков звернув увагу на те, що оскільки змагання проводяться в Росії, державою вони не фінансуються.
"Чому такою обмеженою командою? Бо державний бюджет не фінансує виступи, які проводяться в Росії. Тому фінансується за рахунок федерації задля того, аби українські плавці змогли взяти участь у Чемпіонаті Європи, аби лунав гімн України і піднімався прапор у разі високих місць",- повідомив Власков.