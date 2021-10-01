До Росії ні ногою: Вернидуб після перемоги над "Реалом" порівняв футбол в Україні та РФ

До Росії ні ногою: Вернидуб після перемоги над "Реалом" порівняв футбол в Україні та РФ

Український керманич "Шерифа" також заявив, що пишається своїм прізвищем.

Головний тренер молдовського "Шерифа" Юрій Вернидуб після сенсаційної перемоги своєї команди над мадридським "Реалом" у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів дав інтерв'ю російському виданню "Спорт-Экспресс".

55-річний українець відповів місцевим журналістам, що не готовий їхати працювати до Росії, поки не закінчиться війна між країнами.

- Ви готові приїхати працювати до Росії?

- Я вже говорив: ні. Якщо відносини налагодяться, то так. А зараз я свою позицію не буду міняти .

- А що має статися, щоб ви приїхали до нас?

- Коли ми почнемо жити так, як жили раніше. Я люблю свою країну і готовий покласти голову за неї.

Вернидуб також порівняв силу українського та російського футболу.

- А якщо порівняти російський і український футбол. Хто сильніший зараз?

- Україна! У нас досить багато молодих футболістів. У Росії їх дуже мало. Чемпіонати не буду порівнювати.

- Чому? Україна скоро може обійти Росію в рейтингу УЄФА.

- А сенс? У вас майже всі бюджетні команди! В Україні немає бюджетних команд.

- І водночас ви ще можете нас обійти...

- Подивимося. Але я, звичайно, вболіватиму за Україну. Я дуже хочу, щоб ми обійшли Росію. Бюджет - це одне. Ти його отримав і розпиляв. А коли є господар, то всі розуміють, що людина рахує кожну копійку. Всі з цим рахуються.

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Крім того, керманич "Шерифа" відповів на тролінг журналістів щодо свого прізвища.

- Юрію Миколайовичу, не можемо не запитати на тему, яка, судячи з коментарів, дуже хвилює вболівальників. Коли ви все-таки повернете дуб?

- Почитайте українську казку "Котигорошко". Там є всі прізвища: і Вернигора, і Вернидуб, та інші. Це все казкові герої. І я пишаюся своїм прізвищем! У мене козацький рід!

- Значить, дуб точно не повернете?

- Ні, він буде стояти вічно! Тому що у мене є два сини і два онуки. Цей рід буде все життя. Я пишаюся цим.

Вернидуб очолив "Шериф" в грудні 2020 року, за власним бажанням залишивши солігорський "Шахтар".

солігорський "Шахтар". До цього 55-річний фахівець працював з луганською "Зорею", де вигравав "бронзу" УПЛ.

"Шериф" став першим в історії молдовським клубом, який вийшов до групового раунду найпрестижнішого єврокубка. У перших двох матчах групи ЛЧ чемпіон Молдови здобув перемоги над донецьким "Шахтарем" (2:0) і мадридським "Реалом" (2:1) та очолює квартет D з 6 очками.

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