До "Шахтаря" не повернувся: Ракицький офіційно знайшов новий клуб

32-річний ексгравець донецького "Шахтаря" та санкт-петербурзького "Зеніта" підписав контракт із турецьким "Адана Демірспор".

Угода Ракицького з турецьким клубом розрахована на рік та можливістю подовження ще на один сезон.

Ракицький є вихованцем "Шахтаря", у складі "помаранчево-чорних" він провів понад 300 матчів. У січні 2019 року після 10 років виступів за першу команду "гірників" Ярослав перейшов до пітерського "Зеніта", через що перестав викликатися до збірної України.

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ до України Ярослав розірвав контракт із "Зенітом", а також закликав росіян зупинити війну, яку їхня держава розпочала проти України.

У квітні 2022 року Ракицький долучився до "Шахтаря" для участі у благодійних матчах. ЗМІ повідомляли, що захисник може повернутися до "гірників", однак цей перехід зірвався.

Читайте також:

Розкотили губу: російський клуб жадає отримати відсоток із трансферу Зінченка до "Арсенала"

Таємно отримав російський паспорт: український ексфутболіст "Динамо" та "Шахтаря" поїхав грати до РФ

Вихованець "Карпат" загинув, захищаючи Україну від рашистів