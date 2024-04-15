До "скудетто" залишився один крок: "Інтер" у "перестрілці" втратив перемогу над "Кальярі" (відео)

"Інтер" на своєму полі зіграв унічию з "Кальярі" в матчі 32-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершився з рахунком 2:2 .

Підопічні Сімоне Індзагі вийшли вперед на 12-й хвилині зусиллями Маркуса Тюрама, який замкнув передачу Алексіса Санчеса

У середині другого тайму гості відігралися – на 65-й хвилині голом відзначився Ельдор Шомуродов.

Невдовзі "нерадзуррі" повернули собі перевагу в рахунку – захисник "Кальярі" Єррі Міна зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, за що арбітр призначив пенальті. На 74-й хвилині Хакан Чалханоглу реалізував одинадцятиметровий.

Проте команда Клаудіо Раньєрі знайшла сили врятуватися від поразки. На 83-й хвилині Беніто Віола забив м'яч, який приніс гостям нічию.

Огляд матчу "Інтер" – "Кальярі"

За шість турів до фінішу "Інтер" (83 очки) продовжує впевнено лідирувати у Серії А. Вже наступного туру "чорно-сині" мають змогу оформити "скудетто" в разі перемоги 22 квітня над "Міланом", який наразі випереджають на 14 балів.

"Кальярі" (31 пункт) посідає 14-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії з чотириочковим відривом від зони вильоту. Наступний матч Серії А підопічні Раньєрі зіграють 19 квітня вдома проти "Ювентуса".

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