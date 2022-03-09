До сліз: Мережу розчулило відео, в якому українські військові зіграли в футбол із хлопчиком

До сліз: Мережу розчулило відео, в якому українські військові зіграли в футбол із хлопчиком

Моральний дух важливо підтримувати завжди.

Вже другий тиждень триває оборона України після вторгнення Російської Федерації.

Наслідком нападу окупантів є низка зруйнованих міст, селищ та сотні загиблих. Утім, у нинішній ситуації важливо будь що підтримувати моральний дух. Це, власне, й довели бійці української армії, які зіграли в футбол із хлопчиком на подвір'ї.

Відповідне відео, яке було опубліковано в TikTok, вже стало вірусним.

Żołnierze armii ukraińskiej grają w piłkę z młodym chłopakiem. pic.twitter.com/nUbs9SQTGl — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) March 8, 2022

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Окупанти вже декілька днів не надають гуманітарних коридорів мирним мешканця, які стали заручниками російських злочинців у містах, що залишилися без світла, води, опалення, медикаментів та їжі.

ТСН.ua

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