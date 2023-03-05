До титулу залишився один крок: українка Костюк вперше в кар'єрі вийшла до фіналу турніру WTA

Марта побореться за трофей зі спортсменкою з країни-агресорки.

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до фіналу турніру WTA 250 в Остіні (США).

У півфіналі 20-річна українка перемогла американку Даніель Коллінз – 6:4, 6:3.

Поєдинок тривав одну годину та 25 хвилин. За цей час Костюк виконала чотири подачі навиліт, припустилася семи подвійних помилок і реалізувала 4/7 брейкпойнтів.

Таким чином, Марта вперше в кар'єрі вийшла до фіналу турніру WTA в одиночному розряді.

У вирішальному матчі турніру Костюк зіграє з росіянкою Варварою Грачовою, яка виступає в нейтральному статусі через загарбницьку війну РФ проти України.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу цих змагань Костюк обіграла американку Медісон Бренгл, а у чвертьфіналі перемогла німкеню Анну-Лену Фрідзам.

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