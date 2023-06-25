До титулу залишився один крок: збірна України з волейболу вийшла до фіналу Золотої Євроліги (відео)

Чоловіча збірна України з волейболу пробилася до фіналу Золотої Євроліги-2023. У півфінальному матчі "синьо-жовті" перемогли господаря Фіналу чотирьох – команду Хорватії.

Поєдинок у хорватському Задарі завершився тріумфом підопічних Угіса Крастіньша з рахунком 1:3 (23:25, 25:21, 21:25, 12:25).

Найрезультативнішим гравцем фіналу в складі обох команд став діагональний нападник збірної України Василь Тупчій, який заніс до свого активу 18 очок.

Огляд матчу

У фіналі Золотої Євроліги українці зіграють проти Туреччини, яка в іншому півфіналі перемогла Чехію – 3:2 (22:25, 25:17, 19:25, 25:23, 15:12).

Фінал в матч за третє місце відбудуться в неділю, 25 червня. Гра за трофей Золотої Євроліги між збірними України та Туреччини розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що збірна України гратиме у фіналі Золотої Євроліги вдруге за останні три роки. 2021-го наша команда поступилася у вирішальному поєдинку саме Туреччині (1:3).

Українська збірна вигравала головний трофей Золотої Євроліги лише одного разу – 2017 року "синьо-жовті" у фіналі обіграли Північну Македонію (3:1).

Завдяки виходу до фіналу Золотої Євроліги збірна Українаи також здобула путівку до Кубка претендентів за право грати у волейбольній Лізі націй.

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