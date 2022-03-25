До України прибула гуманітарна допомога від Ла Ліги (фото)

Провідний футбольний дивізіон Іспанії вирішив підтримати український народ.

До України прибула гуманітарна допомога від іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги (УПЛ).

"Сьогодні ми отримали надважливий вантаж із сонячного королівства Іспанія! УПЛ висловлює найщирішу подяку нашим колегам із Ла Ліги за передану гуманітарну допомогу для українців.

Завдяки цьому сотні, або навіть тисячі, людей отримають життєво важливі медикаменти та витратні матеріали.

Українська футбольна сім'я вдячна іспанським друзям за цей жест людяності та підтримки українців, які опинилися у складних життєвих обставинах. Дякуємо!", - йдеться в заяві УПЛ.

УПЛ

Раніше повідомлялося, що мадридський "Реал" пожертвував мільйон євро для біженців з України. "Барселона" також допомагає українським біженцям - "синьо-гранатові" у співпраці з Червоним Хрестом організували збирання продуктів і речей першої необхідності для українських сімей з дітьми, які прибули до Каталонії.

Читайте також:

Залишились боронити батьківщину: українські борці відмовилися від участі в чемпіонаті Європи

Воротар ПСЖ прихистив у власному домі 30 біженців з України

Тренер збірної України Петраков: Для мене більше немає такої держави, як Росія