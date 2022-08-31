"До українського народу ставлюся шанобливо і по-своєму люблю": ексфутболіст "Зеніта" відзначився ганебною та водночас цинічною заявою

Колишній футболіст російського "Зеніта" Валерій Цвєтков цілком та повністю підтримав війну в Україні, назвавши це "вимушеним заходом".

Так, ексгравець чемпіона країни-агресорки звинуватив США та Європу у розв'язуванні війни.

Про це сам Цвєтков заявив в інтерв'ю порталу Sport24.ru.

Зокрема, він назвав українців "бандерівцями" та "націоналістами", але водночас цинічно заявив, що "ставиться до українського народу шанобливо".

"Те, що зараз відбувається, – вимушений захід. Я б встав на дибки, якби у нас такі націоналісти і бандерівці бігали Пітером і заправляли всім, чим можна.

Українці забороняють російську мову – я просто в шоці. Європа потім відповідатиме за те, що трапилося. Приїдуть і подивляться, як ставляться до Бандери та українців і як – до наших хлопців, які рятують Лисичанськ...

Я до українського народу ставлюся шанобливо і по-своєму люблю. Якась жменька виродків створила проти Росії антиРосію. Це просто неможливо. Але так преса і телебачення впливають на розум людей. Американці професіонали з впливу на мізки мас. Нічого, поплатяться за це", - сказав Цвєтков.

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