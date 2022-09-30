До військкомату не поспішає: російський боксер-депутат Валуєв отримав повістку

Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі Микола Валуєв, який зараз є депутатом російської Держдуми, отримав повістку з військкомату.

Про це 49-річний ексбоксер повідомив в інтерв'ю російським ЗМП (засобам масової пропаганди - прим.).

Цікаво, що спочатку Валуєв запевнив, що одразу піде до військкомату, але вже за декілька секунд заявив, що переніс свій похід туди на наступний тиждень. Очевидно, колишній боксер не надто поспішає виконувати свій обов'язок перед країною.

"На мою думку, всім прийшли. Мені теж прийшла повістка. Я зараз до військкомату піду. Єдине, що мої колеги молодці, вони це зробили, вони на військовий облік стали в Держдумі та отримали повістку тут, а мені треба їхати додому. Наступного тижня я поїду обов'язково до військкомату" - сказав Валуєв.

Telegram-канал Baza зазначає, що до оголошення мобілізації повістка Валуєва не має відношення, адже вона прийшла йому ще в першій половині вересня. У документі вказано, що Микола повинен був з'явитися до військкомату ще 15 вересня, але досі не зробив цього.

Раніше повідомлялося, що повістку на війну з Україною отримав ексфутболіст збірної Росії Дініяр Білялетдінов.

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