До збірної України довикликали футболіста "Динамо" на вирішальні матчі відбору ЧС-2026

Назар Волошин / © УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров довикликав вінгера київського "Динамо" Назара Волошина на заключні матчі групового етапу відбору до чемпіонату світу-2026 проти Франції та Ісландії.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Української асоціації футболу (УАФ).

Раніше повідомлялося, що в складі збірної України відбулися ще дві зміни: травмованих Арсенія Батагова та Володимира Бражка замінили Тарас Михавко та Єгор Назарина.

Матч Франція – Україна відбудеться 13 листопада (21:45 за київським часом) на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Поєдинок Україна – Ісландія заплановано 16 листопада (19:00 за київським часом) на стадіоні "Легія" у Варшаві.

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

