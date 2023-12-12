Добивали ногами: у Туреччині президент клубу кулаком нокаутував арбітра після матчу – відео трешу

Кричущий інцидент стався після матчу 15-го туру елітного дивізіону чемпіонату Туреччини з футболу між "Анкарагюджю" і "Різеспором". На головного арбітра Халіла Умута Мелера було здійснено жорстокий напад.

Одразу після фінального свистка президент "Анкарагюджю" Фарук Коджа вибіг на поле і завдав рефері потужного удару кулаком в обличчя. Мелер впав на газон, а навколо зчинилася штовханина, у якій хтось спробував добити постраждалого суддю ногами.

Absolutely crazy scenes between Ankaragucu’s 1-1 draw with Rizespor.



Halil Umut Meler, stood with his assistants at the final whistle, Ankaragucu president Faruk Koca knocks him out!



Ironically Faruk Koca won the Turkish Super Lig' fairplay award in 2022 #AGvÇRS pic.twitter.com/GFb5HW2pOd — Ali (@RoyMustang786) December 11, 2023

Le président du club d'Ankaragucu a asséné un coup de poing à l'arbitre !



C’est honteux. #Ankaragucu #Rizespor pic.twitter.com/fyYb2oNZTl — Mvz Sports (@mvz_sports) December 11, 2023

У суддівській кімнаті лікарі надали Мелеру першу допомогу. Потім його було доправлено до лікарні.

Турецька федерація футболу засудила неадекватну поведінку президента "Анкарагюджю" та розпочала розслідування інциденту. Матчі всіх турецьких ліг було відкладено.

Пресслужба "Анкарагюджю" у соцмережах вже попросила вибачення за дії свого функціонера.

"Ми засмучені інцидентом, що стався сьогодні ввечері. Просимо вибачення перед турецькою футбольною громадськістю і всією спортивною спільнотою за сумний інцидент, який стався після матчу з "Різеспором", – йдеться в заяві клубу.

Голова МВС Туреччини Алі Ерлікай повідомив, що Коджа зараз також перебуває лікарні, де отримує медичну допомогу перед затриманням.

"Президент клубу "Анкарагюджю" Фарук Коджа, який напав на рефері Халіла Умута Мелера наприкінці матчу з "Різеспором", перебуває в лікарні під наглядом наших правоохоронних органів. Після лікування будуть проведені процедури затримання. Також було затримано ще кількох людей за напад на арбітра.

Я рішуче засуджую напад на рефері. Подібні інциденти неприпустимі на наших зелених полях, які є основою миру та дружби. Ми стежимо за цим сумним інцидентом. Бажаємо якнайшвидшого одужання нашому арбітру, який успішно представляє турецьке суддівство за кордоном", – написав Ерлікай у своїх соціальних мережах.

Зазначимо, що матч завершився з рахунком 1:1. Причому від 50-ї до 90+5-ї хвилини "Анкарагюджю" грав у меншості, оскільки Мелер показав червону картку футболісту господарів. Також арбітр у першому таймі скасував гол у ворота гостей через гру рукою. "Різеспор" на 90+7-й хвилині забив гол і уникнув поразки.

За підсумками цього поєдинку "Анкарагюджю" з 18 очками перебуває на 11-му місці у чемпіонаті Туреччини. "Різеспор" (22 бали) посідає восьму сходинку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час матчу другого дивізіону чемпіонату Туреччини фанат прорвався на поле та відлупцював воротаря кутовим прапорцем.

Читайте також:

Манчестер Юнайтед – Баварія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

Порту – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на вирішальний матч Ліги чемпіонів