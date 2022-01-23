"Добре їжте і носіть капелюх": Зеленський привітав українських спортсменів з початком Олімпіади

"Добре їжте і носіть капелюх": Зеленський привітав українських спортсменів з початком Олімпіади

Президент запевнив, що олімпійців вболіватиме вся Україна.

Президент України Володимир Зеленський привітав українських спортсменів з початком зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Відео глава держави опублікував в Instagram.

"Не хворійте, добре їжте, носіть капелюха, обов'язково перемагайте і хоча б іноді телефонуйте своїм батькам. Вас проводжає холодна зима, але дуже тепла Україна", — сказав президент.

Більш офіційне привітання Зеленського було опубліковано на сайті ОП. У ньому глава держави зазначив, що Україна пишається високими досягненнями та олімпійськими нагородами, за які на зимових Олімпіадах у різні роки незалежності боролися українські спортсмени.

"На шляху до зимової пекінської Олімпіади кожен із вас уже пройшов нелегкі випробування у спортивній боротьбі. Попереду новий шанс, що вимагатиме максимальних зусиль для найвищого результату. Мільйони українців очікують ваших яскравих виступів і перемог. Ми будемо палко вболівати за вас, радіти успіхам та підтримувати у змаганнях", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри в Пекіні триватимуть від 4 до 20 лютого.

Читайте також: