"Добре їжте і носіть капелюх": Зеленський привітав українських спортсменів з початком Олімпіади

Президент запевнив, що олімпійців вболіватиме вся Україна.
Президент України Володимир Зеленський привітав українських спортсменів з початком зимових Олімпійських ігор у Пекіні.
Відео глава держави опублікував в Instagram.
"Не хворійте, добре їжте, носіть капелюха, обов'язково перемагайте і хоча б іноді телефонуйте своїм батькам. Вас проводжає холодна зима, але дуже тепла Україна", — сказав президент.
Більш офіційне привітання Зеленського було опубліковано на сайті ОП. У ньому глава держави зазначив, що Україна пишається високими досягненнями та олімпійськими нагородами, за які на зимових Олімпіадах у різні роки незалежності боролися українські спортсмени.
"На шляху до зимової пекінської Олімпіади кожен із вас уже пройшов нелегкі випробування у спортивній боротьбі. Попереду новий шанс, що вимагатиме максимальних зусиль для найвищого результату. Мільйони українців очікують ваших яскравих виступів і перемог. Ми будемо палко вболівати за вас, радіти успіхам та підтримувати у змаганнях", — сказав Зеленський.
Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри в Пекіні триватимуть від 4 до 20 лютого.
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